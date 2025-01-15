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فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية - أخبار كلمتك

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فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية - أخبار كلمتك

فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:45 صباحاً - كشفت الفنانة راندا البحيري، سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية، حيث ظهرت لتوضح تفاصيل جديدة حول طلاقها وأثره الكبير على مسيرتها الفنية.

 أكدت راندا خلال لقائها برنامج "صبايا الخير" تقديم الإعلامية ريهام سعيد المذاع على قناة النهار، أن طلاقها كان له تأثير بالغ في حياتها، مشيرة إلى أنه السبب الرئيسي في توقف مشوارها الفني لفترة طويلة.

وقالت: "فترة الطلاق كانت صعبة جدًّا على المستوى الشخصي خاصة وأنها لم تستمر أكثر من شهر، وبالطبع أثرت في حياتي المهنية بشكل غير مباشر، فكانت تلك المرحلة من أصعب الفترات في حياتي"، مضيفة: “اتطلقت من 13 سنة، وأنا شخصية واثقة في نفسي جدا، وابني كان سبب قوتي وكنت بحاول أن أصدر له الطاقة الإيجابية”.

 

لكن رغم التحديات التي واجهتها، كشفت راندا عن كيفية تحويل تلك المرحلة إلى فرصة للنمو الشخصي، مؤكدة: "تعلمت من تلك التجربة الكثير، وتوجهت نحو استعادة قوتي الشخصية وتوجيه طاقتي إلى مشاريعي الفنية الجديدة".

وأكدت أنها تحضر لمفاجآت كبيرة لجمهورها في الفترة المقبلة، متحدثة عن مشاريعها الجديدة في عالم الفن.

واختتمت حديثها: "المرحلة المقبلة ستشهد عودتي بقوة إلى الساحة، وسأكون على استعداد دائم لمفاجأة جمهورنا بكل ما هو جديد".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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