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لردع الصين، ترامب يخطط لزيادة وتيرة تسليح تايوان - أخبار كلمتك

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لردع الصين، ترامب يخطط لزيادة وتيرة تسليح تايوان - أخبار كلمتك

لردع الصين، ترامب يخطط لزيادة وتيرة تسليح تايوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:15 صباحاً - كشف مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، إن الرئيس المقرر أن يتم تنصيبه في العشرين من الشهر الحالي، يخطط لزيادة وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

وقال والتز، في كلمة أمام معهد السلام في واشنطن أمس الثلاثاء، معلقًا على علاقات الولايات المتحدة مع تايوان، إن "لدينا عقود غير منفذة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار، وهم قد دفعوا تلك الأموال"، بحسب وكالة "تاس".

وأضاف: "علينا أن نعمل بشكل مكثف على إيجاد هذه (الأسلحة) وتسليم ما قد دفعوا ثمنه"، مشددًا على أن ذلك إجراء لردع الصين.

ويُعد والتز، وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش، من أبرز منتقدي الصين.

وانتقد والتز الذي خدم أيضًا في الحرس الوطني برتبة عقيد، النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن الحاجة إلى أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لصراع محتمل في المنطقة، وفق تعبيره.

يشار أيضًا، إلى أن الصين تعارض بشدة توريد الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي تعدها جمهورية الصين الشعبية، جزءًا من أراضيها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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