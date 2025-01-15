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بيان عاجل من السياحة بشأن تطيعمات المسافرين لعمرة شهري شعبان ورمضان - أخبار كلمتك

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بيان عاجل من السياحة بشأن تطيعمات المسافرين لعمرة شهري شعبان ورمضان - أخبار كلمتك

بيان عاجل من السياحة بشأن تطيعمات المسافرين لعمرة شهري شعبان ورمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:10 صباحاً - كشفت غرفة شركات السياحة عن موعد تطبيق التعليمات السعودية الأخيرة والخاصة بضرورة تلقي المعتمرين المتوجهين الي السعودية علي تطعيمات الحمي الشوكية خاصة قبل بدء عمرة شهري شعبان ورمضان.

موعد بدء تطعيم المسافرين لعمل مناسك العمرة

وأوضحت الغرفة، أنها تلقت كتابا من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان والمتضمن أن الاشتراطات الصحية للمملكة العربية السعودية لحاملي تأشيرات العمرة أو من يرغب في تأدية مناسك العمرة والزيارة للمدن التالية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف) سيبدأ تنفيذها ابتداء من 10 فبراير 2025
وقالت الغرفة، أنه بناء علي قرار السلطات السعودية سيتم إلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

التطعيمات المطلوبة للمسافرين الي السعودية

وكانت السلطات الصحية السعودية اشترطت حصول المسافرين للعمرة على لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، على أن تكون شهادة التطعيم للقاح صادرة بفترة لا تقل عن 10 أيام من السفر ولا تزيد عن 3 سنوات للنوع متعدد السكريات، و5 سنوات للنوع المقترن، ويستثنى من الحصول على لقاح الحمى الشوكية التيسيرية الأطفال دون عمر السنة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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