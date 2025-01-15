مشاهير العرب - يوم الأحد.. موعد عرض مسلسل صفحا بيضة لـ حنان مطاوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:36 مساءً - مسلسل صفحا بيضة.. مع اقتراب عرض مسلسل صفحا بيضة وطرح البرومو الرسمي للعمل الدرامي، ساد شعور بالفضول بين الجمهور عن موعد عرض مسلسل صفحا بيضة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة له، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون خلال الأيام المقبلة.

البرومو الرسمي لمسلسل صفحا بيضة

شاركت قناة ON، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» البرومو التشويقي لـمسلسل «صفحة بيضا» لـ حنان مطاوع، معلقة: «واضح إن اللي جاي كله لازم يبقى فيه مجازفة، انتظروا مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع على قناة ON قريبا».

وأظهر البرومو التشويقي لمسلسل «صفحة بيضا» حالة التوتر التي تعيشها حنان مطاوع ضمن أحداث العمل الدرامي، حيث يواجها تحدي ضمن أحداث المسلسل وتلجأ للهروب منه لتتوالي عليها الأحداث في إطار يجمع بين الإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل صفحا ببضة

أعلنت مجموعة قنوات «ON E»، موعد عرض مسلسل صفحة بيضا، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يناير، في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

أحداث مسلسل صفحا بيضة

تدور الأحداث حول شخصية «ضي»، التي تجسدها حنان مطاوع، وتخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل. وبينما يطاردها من يسعى إلى التخلص منها، تجد نفسها مضطرة إلى الاختباء حتى تتكشف الحقيقة. وفي الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، قالت البطلة: «كلّ اللي بحلم بيه أروح مكان محدش فيه يعطّلني.. .أبدأ صفحة بيضا».

أبطال مسلسل صفحا بيضة

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.