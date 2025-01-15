روتانا تطرح ألبوما جديدا لـ يسرا محنوش قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:05 صباحاً - تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم جديد للمطربة التونسية يسرا محنوش قريبا.

ويضم الألبوم 7 أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت روتانا عبر حساباتها برومو قصير للألبوم، على أن يطرح كاملا خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق أحيت المطربة التونسية يسرا محنوش حفل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وسط حضور جماهيري كبير.

واختارت يسرا محنوش أن تغني مجموعة متنوعة من الأغاني مقسمة ما بين أغنياتها الخاصة والطربية والأغاني التراثية، واستهلت الحفل بأغنية "ميحانة" ثم قدمت بعدها مجموعة من الأغاني الطربية على غرار "حبيب آمالي والهوى سلطان".

كوكتيل تونسي

وبعدها قدمت يسرا مجموعة من الأغاني الخاصة بها، من أهمها "بفكر فيك واسكت وبس"، واختتمت الحفل بالكوكتيل التونسي الذي تضمن أغاني خاصة وأغاني تراث صفاقس والحضرة.

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