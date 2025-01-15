حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 04:40 صباحاً - كلاكيت تاني مرة، انتشر مجددًا أنباء عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث تصدر اسمهما محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وكان السبب في انتشار تلك الأخبار هو حذف مها الصغير عددًا كبيرًا من الصور التي تجمعها بأحمد السقا من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث حذفت كافة الصور التي نشرتها خلال الأربع سنوات الماضية وأبقت على صورها القديمة معه، مما جعل الكثير يذهب إلى فكرة انفصالها عن السقا.

وأبقت مها الصغير، على صورها القديمة مع أحمد السقا.

مها الصغير ترد على أنباء انفصالها بأحمد السقا

وردت مها الصغير على هذه الأنباء من خلال خاصية ستوري حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وكتبت عليها تعليقًا قالت فيه: "شششش" في إشارة منها لرفضها الشائعات المتداولة عن حياتها الشخصية.



كما شاركت أيضًا مقطعًا مصورًا أكدت من خلاله تواجدها في الإستوديو استعدادًا لتصوير برنامجها "الستات"، وأظهرت أنها في حالة جيدة.

ولم تكتف مها الصغير بذلك بل وجهت رسالة حاسمة إلى السوشيال ميديا من خلال خاصية ستوري حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت قائلة “ ارتاحوا كفى”.

من جانبه، عبر الفنان أحمد السقا عن استيائه الكبير من هذه الشائعات، حيث فوجئ بعدد كبير من الاتصالات من أصدقائه الذين حاولوا التأكد من حقيقة الأمر.

الفنان أحمد السقا يرد

وأكد الفنان أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن مثل هذه الشائعات تغضبه للغاية، حيث إنه مشغول بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بين مدينة القاهرة والإسكندرية، إلا أنه تفاجأ بعدد كبير من الاتصالات تلقاها من بعض أصدقائه حاولوا التأكد من صحة الأخبار المنتشرة، مما تسبب له في حالة من الانزعاج والقلق.

وأضاف السقا أنه لا توجد أية مشكلات بينه وبين زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث تتواجد في المنزل ويعيشان حياة هادئة ومستقرة، إلا أن ما يعكر صفو حياتهما هو تلك الأخبار السيئة، خاصة أن لديهما أبناء كبارا، وأصبحوا أيضا ينزعجون من تلك الأخبار التي تخرج بين الحين والآخر حول انفصال والديهما.

وتابع السقا أنه لا يملك سوى قول "حسبي الله ونعم الوكيل"، لأن هناك بعض الأشخاص يتسببون في أزمات للنجوم لنشرهم أخبارا كاذبة، خاصة إذا كانت تلك الأخبار هي أخبار عن الحياة الخاصة للمشاهير.

ويواصل السقا حاليًا تصوير الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة" بين محافظتي الإسكندرية والقاهرة، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025.

ويكثف باقي أبطال العمل تصوير مشاهدهم، لإنهاء أغلب المشاهد قبل بداية شهر رمضان المبارك.

كما يشارك السقا أيضًا في فيلم أحمد وأحمد مع أحمد فهمي. تبقى من التصوير ثلاثة أسابيع فقط. الفيلم من تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته، حيث واجه الثنائي أيضا تلك الشائعة في شهر مايو الماضي، والتي كانت قد انتشرت وقتها بقوة، مما جعلهما ينفيان تلك الأخبار بشكل عملي، حيث ظهر الثنائي معا في العرض الخاص لفيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته السقا، ويشاركه شريف منير وآسر ياسين وعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

أحمد السقا ومها الصغير التقطا العديد من الصور مع بعضهما بعضا خلال العرض الذي حضره أبطال الفيلم مع الجمهور، من أجل نفي كل الشائعات التي طالتهما خلال تلك الفترة.

وتسببت الإعلامية مها الصغير في تلك الشائعات، بعدما تحدثت في برنامجها عن ظاهرة الطلاق، وهي التصريحات التي نقلتها بعض الصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي واعتقد البعض أنها تتحدث عن حياتها الخاصة.

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