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الرياضة - 09:26 - فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا.. والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا.. والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - فيروس ماربورج يتسبب في 8 وفيات بتنزانيا.. والصحة العالمية تحذر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:26 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مفترض لفيروس ماربورج في تنزانيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، في تصريحات نقلتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية: نحن على علم بوجود تسع حالات حتى الآن، بما في ذلك ثماني حالات وفاة، ونتوقع المزيد من الحالات في الأيام المقبلة عندما تتحسن مراقبة المرض.

ويسبب فيروس ماربورج حمى نزفية شديدة العدوى، وينتقل إلى البشر عن طريق بعض الخفافيش وينتمي إلى نفس عائلة فيروس الإيبولا، ويمكن أن يرتفع معدل وفيات المصابين بالمرض إلى ما يقرب من 90٪.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض فيروس ماربورغ يتسبب بـحمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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