الرياضة - 12:56 - رانيا يوسف: تربيتي في مدرسة راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن العديد من الأسرار الجديدة عن حياتها الشخصية، وطفولتها وعلاقتها بوالدها وكيفية تعامله معها.

وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها في أول حلقات بودكاست «ريما وحكاويها»: «أنا تمردت من خمس سنين، تربيتي عيّشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر»

وتابعت: «أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها».

وأضافت رانيا يوسف: «كان من أبرز الأشياء التي تعلمتها من دراستها في مدرسة للراهبات الالتزام بالقواعد».

مسلسل موضوع عائلي

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، خلال الوقت الحالي في مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، العمل يضم في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي 3 حول ظهور ابنة خال إبراهيم "ماجد الكدواني"، من جديد بعد غياب سنوات عن التواصل معه، بغرض الانتقام لتقوم بسرقة عقود الشقة التى يسكن فيها وطرده منها.