حقيقة رحيل أكرم توفيق عن الأهلي وموقفه من المشاركة في مونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:00 صباحاً - أكرم توفيق، أكد الإعلامي محمد شبانة، هناك أصوات في النادي الأهلي، اقترحت رحيل أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في يناير الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك أصوات في الأهلي، اقترحت رحيل أكرم توفيق، في يناير الجاري، في حالة رغبة الشمال القطري في ضمه من أجل الاستفادة ماديًا من رحيله".

وتابع:" من المؤكد أن أكرم توفيق، لن يلعب كأس العالم للأندية مع الأهلي، في ظل رغبته في الرحيل نهاية الموسم بشكل مجاني".

وأكمل: "أكرم توفيق، كان تحدث بشكل عاطفي في الإعلام عن الأهلي وأنه بيته".

محمد الشناوي، كلمتك

عروض محمد الشناوي

وواصل: " محمد الشناوي، رفض العديد من العروض في الموسمين الأخرين، وأنا قولت أن الأهلي سيفقد نصف قوته في حالة رحيل الشناوي، لأنه له دور كبير مع الفريق ورفض العديد من العروض وأصر على استكمال مشواره مع الأهلي، وهو يستحق".

جمهور الأهلي انقلب على أكرم توفيق

وشدد:" جمهور الأهلي انقلب على أكرم توفيق، 180 درجة، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة من مسئولو الأهلي على اللاعب".

وأردف:" أكرم توفيق، لاعب راجل ولم يقصر مع الأهلي، وكان يلعب بروح ورجولة وكانت هناك أصوات تطالبه باللعب بهدوء خوفًا من إصابته".

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