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الدوري المصري، الحنفي حكما للأهلي والجونة وطارق مجدي لبيراميدز وغزل المحلة - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، الحنفي حكما للأهلي والجونة وطارق مجدي لبيراميدز وغزل المحلة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، الحنفي حكما للأهلي والجونة وطارق مجدي لبيراميدز وغزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:05 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي غد الأربعاء في ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.. على النحو التالي:

مباراة الأهلي أمام الجونة

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مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة

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دخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ويلتقي فريق بيراميدز وغزل المحلة في الرابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

 

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

و أعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر لها غدا الأربعاء، بستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان هناك ترقب من بيراميدز وغزل المحلة حول مصير المباراة، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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