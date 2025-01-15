لن نتأخر على الأحمر ولكن، فرج عامر يحسم مصير انتقال محمد ربيعة لصفوف الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:40 صباحاً - الأهلي، نفي فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تلقيه أي عروض رسمية من النادي الأهلي، لضم محمد ربيعة مدافع الفريق.

وقال فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية: " لم نتلق أي عروض من الأهلي لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، وهناك كلامه نسمعه من الإعلام وبعض وكلاء اللاعبين".

سموحة استفاد كثيرا من الأهلي

وتابع:" لم نطلب 30 مليون جنيه لبيع ربيعة، ولن نتأخر عن الأهلي، وهو ساعدنا في صفقات كثيرة وكان هناك تبادل لاعبين واستفدنا كثيرًا من التعامل معه".

وواصل: "أحمد سامي، المدير الفني هو من سيحدد مصير محمد ربيعة، من الرحيل حال تلقي عرض رسمي من الأهلي لضمه".

محمود كهربا، كلمتك

نسعي لضم محمد عبدالله لاعب الأهلي

وتابع فرج عامر، أنه غير صحيح ما تردد عن الدخول في مفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، ونسعي في سموحة لضم محمد عبدالله، جناح الأهلي، ولكن لم نقدم عرض رسمي".

وتابع:" ننتظر أن يطلب النادي الأهلي ضم محمد ربيعة، من أجل طلب ضم محمد عبدالله، وعمل صفقة تبادلية والحصول على اللاعب ومقابل مادي أيضًا".

كهربا لاعب كبير ولكن

وعن ضم كهربا قال:" كهربا من اللاعبين المميزين ولكن لم نفاوضه، ونسعي لضم الاعبين الصغار، لأنهم يريدون أن يثبتوا أنفسهم، بجانب أن رواتبهم قليلة".

وأتم: لم نفاوض أي لاعب في الوقت الحالي، لوجود 7 لاعبين لم يشاركوا مع الفريق حتى الأن بسبب الإصابات، والدوري الموسم الحالي صعب، ولكنه في مصلحة الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.