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محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات - أخبار كلمتك

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محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات - أخبار كلمتك

محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 03:35 صباحاً - أكد المستشار أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تلقى اتصالات من بعض لاعبي الأهلي للدفاع عن اللاعب.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" أحمد فتوح، لاعب رائع، وخاله سمير أول من تحدث معي من أجل تولي القضية، ثم تحدث معي أحمد يحيى وكيله".

 

ثلاثي الأهلي المساند لفتوح

وتابع:" كهربا وحسين الشحات، وإمام عاشور، ومحمود علاء، وسيف جعفر، تحدثوا معي من أجل الدفاع عن أحمد فتوح".

 

شقيق حسين الشحات يحضر جلسات محاكمة فتوح

وأكمل:" محمد الشحات، شقيق حسين الشحات، حضر جميع الجلسات مع أحمد فتوح، وهو جاره، وهم أصداقاء وجميع لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء".

وواصل:" أحمد فتوح أنهي كافة إلتزاماته تجاه أسرة الراحل السيد الشوبكي، والقضية انتهت تمامًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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