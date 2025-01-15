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الأهلي يسعى لتأمين صدارة الدوري على حساب الجونة، اليوم - أخبار كلمتك

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الأهلي يسعى لتأمين صدارة الدوري على حساب الجونة، اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يسعى لتأمين صدارة الدوري على حساب الجونة، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:20 صباحاً - يواجه النادي الأهلي،  مساء اليوم الأربعاء، نظيره الجونة، بستاد القاهرة  ضمن منافسات الجولة الثامنة من  مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الأهلي في مباراة الجونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بعد فوزه على نظيره سموحة في آخر لقاء له في دوري نايل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة


ويدير مباراة الأهلي والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

حكم مساعد أول: ماجد المليجي

حكم مساعد ثان: سيد نافع.

حكم رابع وليد عبدالرازق.

ويتولى مصطفى الشهدي إدارة مباراة الأهلي والجونة كحكم لتقنية الفيديو "فار"، ويعاونه محمد عزازي.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري


ويدخل المارد الأحمر مباراة الجونة بقائمة تضم كل من:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ويوسف أيمن وياسر إبراهيم ومحمد هاني ‏وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

وفي الهجوم: محمود كهربا وسمير محمد.

ترتيب الفريقين في الدوري


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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