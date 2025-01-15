124.6 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

124.6 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

رئيس سيون السويسري يتحدث عن عرض الأهلي لضم جناح الفريق - أخبار كلمتك

رئيس سيون السويسري يتحدث عن عرض الأهلي لضم جناح الفريق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

تطورات جديدة في قضية إبراهيم فايق والحكم محمد عادل وتصالح الشيبي والشحات - أخبار كلمتك

تطورات جديدة في قضية إبراهيم فايق والحكم محمد عادل وتصالح الشيبي والشحات - أخبار كلمتك

صدور الحكم بحق قاتل امراة واحفادها في صنعاء - أخبار كلمتك

صدور الحكم بحق قاتل امراة واحفادها في صنعاء - أخبار كلمتك

شاب يشكو تعرضه للسجن لمدة ٥ سنوات بعدن ويناشد لانصافه - أخبار كلمتك

شاب يشكو تعرضه للسجن لمدة ٥ سنوات بعدن ويناشد لانصافه - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - رئيس الوزراء يفتتح اليوم خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - رئيس الوزراء يفتتح اليوم خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: صفقة إسرائيل وحماس لم تكن لتتحقق لولا الدور المصري - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: صفقة إسرائيل وحماس لم تكن لتتحقق لولا الدور المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:46 - شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:46 - شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:46 صباحاً - استشهد ستة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم /الثلاثاء/ على مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم - بأن أربعة من الشهداء نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، واثنين نقلا إلى مستشفى ابن سينا، واصفة حالة المصابين بالمستقرة.

وروى شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بالقرب من دوار العودة في مخيم جنين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد ستة منهم وإصابة آخرين.

وفي بيت لحم، أصيب فلسطينيون، بالاختناق، مساءً، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.. وتمركزت آليات الاحتلال في مناطق "التل" و"البركة" من البلدة القديمة، و"البوابة"، ومحيط الجامع الكبير، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من طلبة المدارس بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساءً، قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "عنبتا"، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت "عنبتا" وجابت شوارعها وأحياءها، واعترضت حركة المركبات على الشارع الرئيسي، وأوقفت إحداها وحققت ميدانيا مع ركابها، واعتقلت شابا يدعى"سند بركات".

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة "كفر اللبد" - من جهة قرية شوفة المجاورة - وتمركزت على طول الشارع الواصل لبلدة "عنبتا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:21 - رئيس الوزراء يفتتح اليوم خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق