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الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 03:56 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 15-1-2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة أرسنال ضد توتنهام في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة وريال بيتيس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي X كريستال بالاس - 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون - 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

إيفرتون X أستون فيلا - 9.30 مساء - beIN Sports HD 3

أرسنال X توتنهام - 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان X بولونيا - 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوخوم X سانت بولي - 7.30 مساء - beIN Sports HD 5

شتوتجارت X لايبزيج - 9.30 مساء - beIN Sports HD 9

بايرن ميونخ X هوفنهايم - 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X هايدنهايم - 9.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

يونيون برلين X أجسبورج - 9.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الشباب X الرياض - 5.05 مساء

ضمك X الاتفاق - 5.30 مساء

الخلود X الأهلي - 7 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

بورجوان جاليو X ليون -7 مساء

تولوز X ستاد لافال - 7.30 مساء

كويفيلي X أنجيه - 7.30 مساء

تروا X رين - 7.30 مساء

ستاد برواشين X أنيسي - 7.30 مساء

تاوون X ستراسبورج - 7.30 مساء

ا س كان X لوريان - 7.30 مساء

إسبلاي سانت مارسيل X باريس سان جيرمان - 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألميريا X ليجانيس - 8.30 مساء

بونتيفيدرا X خيتافي - 8.30 مساء

برشلونة X ريال بيتيس - 10 مساء

إلتشي X أتلتيكو مدريد - 10.30 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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