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الرياضة - 09:26 - محمد صلاح بقميص أحد الأندية الخليجية الكبرى «صورة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - محمد صلاح بقميص أحد الأندية الخليجية الكبرى «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - محمد صلاح بقميص أحد الأندية الخليجية الكبرى «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:26 صباحاً - في تطور سريع للأحداث.. يبدو أن محمد صلاح، النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، على وشك كتابة فصل جديد في مسيرته الاحترافية، حيث أشارت تقارير خلال الساعات الجارية إلى موافقته المبدئية على الانتقال إلى أحد الأندية العربية الكبيرة التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه صورة لـ محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول، تضمنت اقترابه بشكل كبير من حسم تفاصيل الصفقة الكبرى التي تترقبها الجماهير المصرية والعربية بشكل عام.

ويُعد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين العرب في التاريخ، والانتقال إلى النادي العربي سيشكل نقطة تحول في مسيرته، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده الدوري العربي.

عقد محمد صلاح مع ليفربول يقترب من نهايته

محمد صلاح، الذي يُعتبر من أبرز لاعبي ليفربول في العقد الأخير، ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم المحاولات المستمرة من إدارة النادي لتجديد العقد، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مما يفتح الباب أمام احتمالات انتقاله لنادٍ جديد.

هذا الوضع جعل صلاح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك أندية الخليج، التي أبدت اهتمامًا جادًا بضمه.

محمد صلاح يوافق مبدئيًا على العرض الخليجي

وفقًا لمصادر صحفية عالمية، أعطى محمد صلاح موافقته المبدئية على الانتقال

هذه الخطوة تأتي في ظل اهتمام النادي بالتعاقد مع نجوم عالميين لتعزيز صفوف الفريق.

ويُعد صلاح إضافة قوية للفريق العربي، خصوصًا مع مستواه الاستثنائي في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأداء الفني أو القيادة داخل الملعب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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