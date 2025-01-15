حالة الطقس في محافظة الإسكندرية اليوم.. الشبورة تغلق جميع الطرق الرئيسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:51 مساءً - طقس الإسكندرية اليوم.. شهدت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انتشار شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب، على أغلب الطرق، والتي تستمر حتى غد الخميس 16 يناير 2025، وفقًا لتوقعات الأرصاد.

طقس الإسكندرية اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إغلاق الطرق في الإسكندرية

وقررت المحافظة إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بداية من بوابة الرسوم بمنطقة العامرية، بسبب استمرار كثافة الشبورة وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات، ومنعًا من حدوث الحوادث.

وأدت الشبورة الكثيفة، إلى إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مرسى مطروح، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

الشبورة اليوم في الإسكندرية

ونوهت محافظة الإسكندرية على قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية اعتبارا من اليوم وحتى غد الخميس.

تأجيل الامتحانات في الإسكندرية

ومن جانبه قرر مجلس جامعة الإسكندرية ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، حرصاً على سلامة الطلاب.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، تقرر ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم لمدة نصف ساعة لتبدأ 9:30 صباحاً، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويجري ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وكانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أصدرت قرارا عاجلاً بشأن مواعيد الامتحانات المقررة اليوم والخاصة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد ورود تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية تقرر تأخير موعد انطلاق الامتحانات بمعدل 30 دقيقة، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف بدلا من الثامنة، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.