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الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

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الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:01 صباحاً - الشبورة اليوم

.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة اليوم، والتي تسيطر على حالة طقس الأربعاء 15 يناير 2025، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وغلق طرق رئيسية خوفا من حدوث الحوادث.

الشبورة اليوم

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منالشبورة اليوم التي وصلت لحد الضباب وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

الشبورة اليوم
الشبورة اليوم

ونوهت الأرصاد، على سائقي السيارات، بتوخي الحيطة والحزر أثناء القيادة، موجهة عدة نصائح هامة يجب اتباعها في ظل الشبورة المائية والتقلبات الجوية.

غلق الطرق بسبب الشبورة اليوم

وقررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إغلاق 3 طرق رئيسية أمام قائدي السيارات بسبب الشبورة المائية، هي: «طريق إسكندرية الصحراوي، محور روض الفرج، وطريق الإسماعيلية».

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق 3 طرق رئيسية لحين تحسن الأحوال الجوية، وهي «طريق إسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية، ومحور روض الفرج».

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

غلق الطرق

وشهدت حالة الطقس اليوم شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب وفقًا للأقمار الصناعية، على أغلب المحافظات من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، منها «الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، دمياط».

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

وأضافت خرائط الطقس بوصول الضباب إلى مدن القناة خاصة بورسعيد، الإسماعيلية، مدن الساحل الغربي بداية من الإسكندرية وكافة ضواحيها الغربية، وحتي شرق مطروح مرورا بالعلمين والضبعة.

وغطت الشبورة والضباب معظم مناطق القاهرة الكبرى خاصة شمالها وغربها مثل السادس من أكتوبر والطرق الصحراوية.

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، لافتة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أثناء فترات النهار، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، تظل درجات الحرارة منخفضة كالمعتاد، فيكون شديد البرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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