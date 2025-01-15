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مشاهير العرب - حنان سليمان تكشف لـ كلمتك تفاصيل دورها في مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حنان سليمان تكشف لـ كلمتك تفاصيل دورها في مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان سليمان تكشف لـ كلمتك تفاصيل دورها في مسلسل وتقابل حبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - تشارك الفنانة حنان سليمان، في مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكشفت الفنانة حنان سليمان، خلال تصريحات خاصة لـ كلمتك، عن تفاصيل دورها في مسلسل وتقايل حبيب، قائلة: أجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي تدعى إلهام».

الفنانة حنان سليمان

مسلسل وتقابل حبيب

ومن المقرر عرض مسلسل وتقابل حبيب، خلال ماراثون دراما رمضان 2025، ويضم العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

وتعود ياسمين عبد العزيز، في مسلسل «وتقابل حبيب» للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين، بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلي «ونحب تاني ليه» في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و«اللى مالوش كبير» في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان من إخراج مصطفى فكرى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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