مشاهير العرب - الليلة.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد «حبيبنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - أحمد سعد.. روج الفنان أحمد سعد لألبومه الجديد الذي يحمل اسم «حبيبنا» حيث طرح البوستر التشويقي لألبومه الذي من المقرر عرضه قريباً عبر المنصات المختلفة، مما جعله في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

ألبوم أحمد سعد الجديد

نشر الفنان أحمد سعد بوستر ألبومه الغنائي الجديد «حبيبنا"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

والمقرر طرحه عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير، وكتب: «أحمد سعد (حبيبنا) 2025، بكرة على يوتيوب وكل التطبيقات».

تفاصيل ألبوم حبيبنا لأحمد سعد

ظهر أحمد سعد بلوك جديد، يرتدي قميص مزخرش، لديه شارب قصير وذقن خفيفة، ويضم ألبوم حبيبنا 9 أغنيات، (مفتقدني، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، أنا مشيت، حبيبنا) إذ يتعاون فيها أحمد سعد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وهم الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، الملحن تامر علي، الموزع نادر حمدي، الشاعرة منة القيعي، وغيرهم.

ألبوم حبيبنا لأحمد سعد

-أغنية «حبيبنا»: كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم.

-أغنية «عايز سلامتك»: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.

-أغنية «لو تيجي»: كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع نادر حمدي.

-أغنية «بسيط»: كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

-أغنية «سودا سود»: كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي.

-أغنية «تيجي نحارب»: كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

-أغنية «عمري اللي فات»: كلمات محمد الشافعي، ألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

-أغنية «أنا مشيت»: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.

-أغنية «مفتقدني»: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.

عمرو سعد يهنئ شقيقة

ووجه الفنان عمرو سعد، التهنئة لشقيقة أحمد سعد، على ألبومه الجديد، وكتب: «مين مستني على نار بقى، نجاح كبير إن شاء الله».

نادر حمدي يشوق الجمهور لألبوم أحمد سعد الجديد «حبيبنا»