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CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

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CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 06:45 صباحاً -  أفلام مارفل، كشفت إستديوهات مارفل، عن مدة تشغيل فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والتي ستكون، ساعة و٥٨ دقيقة فقط، وهو ما يجعله، أقصر فيلم بسلسلة أفلام CaptainAmerica الشهيرة.

 

استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

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وأصدرت إستديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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 واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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