الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي وتعلن عن 3 مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه. وأعلن أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة، تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 - 2025.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 1.566.144.378 جنيهًا، مسجلًا 127% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعملت جميع مناطق الهيئة على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة. وتصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة 544% من المستهدف، وبزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت منطقة الأقصر تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة 186% من المستهدف، وبزيادة بلغت ١٥% عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة 185% من المستهدف، مع زيادة قدرها 41% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وأكد أحمد عطية على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مشددًا على أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.