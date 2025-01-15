كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على أفضل مشاركة لمنتخب مصر في بطولات العالم - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

توقف العمل في طريق هيجة العبد بتعز ومصدر يكشف عن السبب - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

انتهاء الخلاف بين مدير مرور عدن والجريح ابراهيم البكري على هذا الأمر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

بعد قليل.. مدبولي يفتتح خطوط تجميع سيارات «جيلي» في مصر - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - القومي للأجور يعلن موعد رفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

أبو المكارم: 3.8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنهاية 2025 - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي وتعلن عن 3 مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي وتعلن عن 3 مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات - أخبار كلمتك

الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي وتعلن عن 3 مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:56 صباحاً - حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه. وأعلن أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة، تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 - 2025.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 1.566.144.378 جنيهًا، مسجلًا 127% من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعملت جميع مناطق الهيئة على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة. وتصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة 544% من المستهدف، وبزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت منطقة الأقصر تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة 186% من المستهدف، وبزيادة بلغت ١٥% عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة 185% من المستهدف، مع زيادة قدرها 41% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وأكد أحمد عطية على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مشددًا على أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.

اقرأ أيضاً
بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين

وزارة الأوقاف تكثف جهودها الدعوية لبناء الإنسان ومواجهة التطرف في 2024

مصر تشرفت بذكرها في كتاب الله.. نص كلمة وزير الأوقاف بالمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير التعليم يناقش نظام البكالوريا في ثاني أيام الحوار المجتمعي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق