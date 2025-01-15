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اجتماع بين نتنياهو وكاتس وسموتريتش لبحث صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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اجتماع بين نتنياهو وكاتس وسموتريتش لبحث صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

اجتماع بين نتنياهو وكاتس وسموتريتش لبحث صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:45 مساءً - ذكرت  صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماع ثلاثي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

اجتماع ثلاثي بين نتنياهو وسموتريتش وكاتس

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها: إن المفاوضين استأنفوا اليوم الاربعاء نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.

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وذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن وزير المالية الكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير  اليوم الأربعاء، أن وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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