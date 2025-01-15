هل خططت طهران لاغتيال ترامب؟ الرئيس الإيراني يجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:25 صباحاً - اغتيال ترامب، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن تكون بلاده قد خططت لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك على خلفية إعلانه مسؤولية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع عام 2020 في العراق.

— فارس بین‌الملل (@FarsNewsInt) https://twitter.com/FarsNewsInt/status/1879295369781399990?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن "النظام الصهيوني والحكومات الأخرى تدعي وقوف طهران وراء خطة اغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب"، مضيفًا "إن طهران لم تكن تنوي أبدا اغتيال ترامب" وفق تعبيره.

وأشار بزشكيان إلى أنه "ما يقال عن المؤامرة ضد ترامب هو خطة من إسرائيل ودول أخرى لتعزيز العداء تجاه إيران"، مجددًا التأكيد أن "إيران لم تكن لديها أي خطة لاغتيال أحد، ولم نحاول اغتيال ترامب ولن نفعل ذلك أبدًا".

وكان عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني قد هددوا كبار المسؤولين الأمريكيين من بينهم الرئيس دونالد ترامب وذلك على خلفية اغتيال قاسم سليماني الذي جرى تصفيته بعد وصوله إلى مطار بغداد الدولي قادمًا من دمشق فجر 3 يناير 2020.

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