خالد جاد الله: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات ويجب مشاركة سمير محمد في المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:20 صباحاً - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق إن الغيابات وكثرة الإصابات تؤثر بشكل كبير على شكل المارد الأحمر في المباريات.

أكرم توفيق قدم الكثير للأهلي

أضاف جاد الله في تصريحات تليفزيونية: "أكرم توفيق من اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي الأهلي ويمتلك عرضا كبيرا من الدوري القطري".

الأهلي يحتاج إلى جناحين ورأس حربة

تابع:" الأهلي قدم شوط ثاني ممتاز أمام ستاد أبيدجان والفريق يعاني من النقص العددي بشكل كبير".

وواصل: "الأهلي يحتاج على الأقل 4 صفقات في مراكز الجناحين ورأس الحربة ومدافع ومن الأفضل أن يشارك سمير محمد في مباريات سهلة حتى ينسجم مع الأهلي".

واختتم جاد الله حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع رأس حربة مع وسام أبو علي".

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