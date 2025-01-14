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آينتراخت فرانكفورت يسحق فرايبورج برباعية بالدوري الألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

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آينتراخت فرانكفورت يسحق فرايبورج برباعية بالدوري الألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

آينتراخت فرانكفورت يسحق فرايبورج برباعية بالدوري الألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:45 مساءً - حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، فوزًا كبيرًا أمام  نظيره فرايبورج بنتيجة 4-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح فرايبورج التسجيل عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل فرانكفورت عن طريق روبن كوخ في الدقيقة 42 من صناعة المحترف المصري عمر مرموش.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأضاف هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 71، واختتم الأهداف نامدي كولينز في الدقيقة 81.

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تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج 

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

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ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في حين أن فرايبورج لديه 27 نقطة في المركز السابع.

وتأتي تلك المباراة في إطار شكوك متزايدة حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش وإمكانية رحيله عن فرانكفورت وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.

ورغم تأكيد المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، على مشاركة مرموش في مباراة اليوم، إلا أن هناك تقارير صحفية تشير إلى إمكانية حدوث عكس ذلك.

وتواجد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن التشكيل الأفضل لمنافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني.

 

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.


وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز وباتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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