أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي وانخفاض مغر لـ"الجمبري" - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي وانخفاض مغر لـ"الجمبري" - أخبار كلمتك

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

رتيبة النتشة: معارضة بن جفير وسموتيرتش تهدد إتمام صفقة غزة - أخبار كلمتك

رتيبة النتشة: معارضة بن جفير وسموتيرتش تهدد إتمام صفقة غزة - أخبار كلمتك

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

15 عامًا من طرحها، أغنية "أيام في بعدنا فاتو" لسامو زين بعد تصويرها فيديو كليب - أخبار كلمتك

15 عامًا من طرحها، أغنية "أيام في بعدنا فاتو" لسامو زين بعد تصويرها فيديو كليب - أخبار كلمتك

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 06:20 صباحاً - زلزال إثيوبيا ، هز زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة "ميتاهارا" الواقعة شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقع الزلزال عند الساعة 2:32 بتوقيت جرينيتش على عمق 10 كلم من سطح الأرض.

وشهدت  إثيوبيا  مؤخرا سلسلة من الزلازل المتتابعة، مما أثار قلقا متزايدا بشأن النشاط الزلزالي في المنطقة.

في 11 يناير 2025، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة شرقي العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.

هذا الزلزال أعقبته هزات أخرى، بما في ذلك زلزالان بقوة 4.9 و4.6 درجات في 9 يناير 2025، بالقرب من مدينتي أواش وميتاهارا على التوالي، وكلاهما على عمق 10 كيلومترات.

وتتزامن هذه الزلازل مع مخاوف من نشاط بركاني محتمل في المنطقة، خاصة في مناطق عفار وأوروميا وأمهرة، حيث تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجات في 4 يناير 2025.

وقد دفعت هذه الهزات السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء للسكان في المناطق المتأثرة، تحسبا لأي تطورات قد تهدد سلامتهم.

من الجدير ذكره، أن إثيوبيا تقع ضمن منطقة الأخدود الأفريقي، وهي منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا. هذا النشاط الجيولوجي المتزايد يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على البنية التحتية، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي، الذي يقع في منطقة قد تتأثر بالزلازل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

البيت الأبيض: صفقة إسرائيل وحماس لم تكن لتتحقق لولا الدور المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق