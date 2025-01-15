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إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة بمركبة عسكرية قرب جنين - أخبار كلمتك

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إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة بمركبة عسكرية قرب جنين - أخبار كلمتك

إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة بمركبة عسكرية قرب جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:00 صباحاً - غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية للإعلام العربي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف أنه "أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش دفاع الاحتلال بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام فلسطينية بيانا منسوبا لسرايا القدس - كتيبة جنين، جاء فيه إنه "بعد عودة الإتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية بسرية قباطية أكدوا لنا تمكنهم تمام الساعة 3:16 فجر اليوم من تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار - معدة مسبقا - في خط سير الجيبات في محور الجبل (إم القصب) وتفجير جيب عسكري يحمل فرقة قناصة وقوة مشاة وتدميره بصورة مباشرة محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "شاهدوا آليات العدو تسحب القتلى والمصابين ورصدوا هبوط طائرات الإخلاء في منطقة دوتان، يواصل الجيش المهزوم حتى اللحظة العمل على إخفاء خسائره في محاور القتال في البلدة".

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري إنه جرى إخلاء المركبة العسكرية من نوع "ديفيد" التي تم تفجيرها في بلدة قباطية جنوب جنين. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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