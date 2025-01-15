الرياضة - 12:36 - «صدمة للمستثمرين».. ارتفاع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:36 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للجرام، وذلك وفقاً لآخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4320 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3780 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3240 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30240 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2686 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3960 جنيه للبيع، 3933.75 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا للبيع، 3755 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيه للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيها للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 2160 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1620 جنيه للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا للبيع، 30040 جنيهًا للشراء.

وصل سعر أوقية الذهبنحو 2686.05 دولار للبيع، 2685.78 دولار للشراء.