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الرياضة - 12:36 - الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل زيزو عن التجديد لـ الزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:36 - الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل زيزو عن التجديد لـ الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:36 - الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل زيزو عن التجديد لـ الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:36 مساءً - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال شهر يناير الجاري، بعد مشوار طويل من التفاوض مع اللاعب ووكيله.

وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل نادي الزمالك، بأن الإدارة البيضاء أنهت الاتفاق مع اللاعب على التجديد بشكلٍ نهائي، حيث يتحمل بعض رجال الأعمال نسبة كبيرة من قيمة العقد الكاملة.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة وصرفها، ثم الإعلان بشكلٍ رسمي عن تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو مع الفريق وغلق ملف رحيله نهائيًا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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