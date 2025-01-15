الرياضة - 02:01 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:01 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض اليوم.. شهدت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025 في الأسواق والمحال التجارية.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-1-2025

- سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ 125 جنيها للكيلو.

- سعر الدواجن البيضاء بلغ 86 جنيها للكيلو.

- سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغت 75 جنيهًا للكيلو.

- سعر الدواجن الساسو تتراوح ما بين 83 و84 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح ما بين 44 و51 جنيها.

- سعر الكتكوت “ساسو” يتراوح بين 24 و25 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 5 و5.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو بيور يتراوح ما بين 25 جنيها و26 جنيها.

- سعر الكتكوت الهجين يتراوح ما بين 12 جنيها و13 جنيها.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر كيلو البانيه من 185 حتى 200 جنيها.

سعر كيلو الأوراك من 100 إلى 120 جنيها

سعر كيلو الشيش طاووق يتراوح بين 200 و225 جنيها.

سعر كيلو الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل ما بين 50 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو الأجنحة ما بين 70 إلى 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-1-2025

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين 149 و151 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر تراوح بين 150 و152 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح ما بين 119 و120 جنيها.