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الرياضة - 03:01 - سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل 3780 جنيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:01 - سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل 3780 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل 3780 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:01 مساءً - سعر الذهب الآن.. انخفض سعر الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 في سوق الصاغة بـ مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيه للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2670.48 دولار للبيع، 2670.18 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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