جبران يوفر كرسيا متحركا لذوي الهمم المترددين على ‏مديريات وزارة العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 11:56 صباحاً - أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.

ووجه الوزير مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم، المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم، وتوفير هذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل المديرية ومكاتبها، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.

وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة، في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.