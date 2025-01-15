وزير التعليم يوضح سبب هيكلة الثانوية العامة قبل تطبيق نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:45 صباحاً - كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبب وراء هيكلة الثانوية العامة قبل تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب.

نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لجأت لتقليل عدد المواد الدراسية قبل بدء الدراسة لزيادة الوقت المتاح لشرح المواد الأساسية.

نظام البكالوريا يحتاج حوار مجتمعي

وأوضح عبد اللطيف أن قرار تطبيق نظام البكالوريا يحتاج إلى حوار مجتمعي وتعديل تشريعي وشرح وتوضيح للرأي العام ولكن لم نستطع ترك الطالب يواجه 32 مادة وبالتالي لجأنا لتقليل عدد المواد الدراسية مع بدء العام الدراسي الحالي.

ويناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، في ثاني أيام فعاليات الحوار المجتمعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت أمس، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

شهادة البكالوريا المصرية

واستهلت سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انطلقت الفعاليات أمس بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض عدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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