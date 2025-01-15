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اليوم، انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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اليوم، انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 03:20 صباحاً - ينعقد اليوم الأربعاء الموافق 15 من يناير 2025، مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية كريمة من  أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف  أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

 

 مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة أ.د/ محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة أ.د.م/ أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة أ.د.م/ أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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