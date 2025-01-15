مصرع قيادات حوثية في صنعاء(اسماء) - أخبار كلمتك

أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بمصرع أربعة من قياداتها في العاصمة صنعاء، وذلك بعد يوم من إعلانها مصرع 11 قيادياً آخرين.

وأفادت وسائل الإعلام التابعة للجماعة أن المليشيا قامت بتشييع جثامين أربعة من قياداتها في العاصمة المحتلة، مشيرة إلى أنهم ينتحلون رتباً عسكرية تتراوح بين "مقدم" و"ملازم".

أسماء القيادات المقتولة

ووفقاً لما أورده إعلام المليشيا، فإن القتلى هم:

فايز حفظ الله طوق - منتحل رتبة مقدم.

علي حمدان القمة - منتحل رتبة ملازم أول.

هاشم أحمد العجيل - منتحل رتبة ملازم أول.

محمد عبدالله البحري - منتحل رتبة ملازم ثاني.

التعتيم على ظروف مصرعهم

وكعادتها، لم تكشف مليشيا الحوثي عن مكان أو زمان مقتل القيادات الأربعة، ما يعكس سياسة التعتيم الإعلامي التي تتبعها الجماعة بشأن خسائرها البشرية في جبهات القتال.

إعلان سابق بمصرع 11 قيادياً آخر

وكانت المليشيا قد أعلنت أمس عن مصرع 11 من عناصرها وقياداتها العسكرية، وتم دفنهم في صنعاء أيضاً، وسط مراسم دفن شبه يومية تعكس حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها الجماعة في ظل استمرار المعارك على مختلف الجبهات.

وتشير هذه الأرقام إلى التصاعد الملحوظ في خسائر مليشيا الحوثي، خصوصاً في صفوف قياداتها الميدانية، حيث باتت تُجبر على كشف بعض أسماء قتلاها في ظل تزايد الضغط العسكري على جبهاتها.

