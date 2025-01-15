شرطة مديرية شبام حضرموت تضبط متهم في قضية قتل بعد 9 ساعات من ارتكابه للجريمة - أخبار كلمتك

تمكنت شرطة مديرية شبام بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء من ضبط متهم بقضية مقتل المواطن همدان عامر بن كده خلال 9 ساعات من ارتكابه للجريمة التي وقعت مساء أمس الثلاثاء قبل منتصف الليل في منطقة الحوطة.

وباشرت شرطة شبام إجراءاتها الأمنية فور تلقيها بلاغ بجريمة القتل بالنزول السريع الى مسرح الجريمة وجمع الاستدلال والتحقيق في الحادثة نجحت بكشف هوية الجاني ومعرفة مواقع اختفائه وملاحقته الذي يدعى ( م ، ع ، ك ) يبلغ من العمر 24 عام حيث اطلق النار على المجني عليه بخمس طلقات في مواقع مختلفه بجسمه.

ونفذت شرطة شبام بتوجيهات من مدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش حملة أمنية في مواقع مختلفة لملاحقة الجاني والتي تكللت بضبطه صباح اليوم الاربعاء عند اختبائه في احد المزارع الواقعه في مفرق منطقة وادي بن علي وسيتم إحالته للنيابة العامة.