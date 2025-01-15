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صدور قرارات تعيين بمناصب هامة بعدن - أخبار كلمتك

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صدور قرارات تعيين بمناصب هامة بعدن - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين بمناصب هامة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 02:37 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان قرار تعيين جديد قضى بتعيين مدير جديد للاحوال المدنية بعدن بدلا عن العقيد عصام فقيرة.

وقضى القرار بتعيين العقيد مصطفى النخعي مديرا للاحوال المدنية في محافظة عدن. .

واصدر الوزير عدد من القرارات الاخرى بينها تعيين العقيد عصام فقيرة مديرا عاما للرقابة والتفتيش في رئاسة المصلحة .


وتعيين العقيد سند علي حيدره مدير عام ادارة الفروع وتعيين العقيد عبدالسلام عبدالله الكميتي نائب مدير عام السجل المدني وتعيين الملازم نادرة مدير السجل المدني بعدن وتعيين العقيد رفعت جميل محمد مدير الاحوال المدنية فرع جدة .
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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