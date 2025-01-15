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صدور الحكم بحق قاتل امراة واحفادها في صنعاء - أخبار كلمتك

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صدور الحكم بحق قاتل امراة واحفادها في صنعاء - أخبار كلمتك

صدور الحكم بحق قاتل امراة واحفادها في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

قضت محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية، بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق المدان هشام صادق محمد على درهم ، بجريمة قتل امرأة مُسنة وطفلين في منطقة سعوان بصنعاء.

وقضى منطوق الحكم *في الجلسة الأولى* للنظر في القضية التي عقدت برئاسة القاضي إبراهيم محمد الحميدي وبحضور وكيل نيابة أرحب ونهم وبني حشيش القاضي عمار عبدالله الحمزي ، بإدانة المتهم ,بجريمة القتل العمد لحي المجني عليهم حليمة قاسم اليمانية والطفلين أنس والياس مالك الجندبي، وجريمة الشروع بالسرقة وانتهاك حرمة منزل المجني عليه في الوقائع المنسوبة الية الواردة في قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف محافظة صنعاء،ورفض الدفع المقدم من العون القضائي عن الجاني المدان لعدم صحته.

وقضت المحكمة بمعاقبة المدان  بالإعدام قصاصا وتعزيرا وتنفيذ الإعدام في مكان عام   لقتله حي المجني عليهم عمدا وعدوانا وبطريقة وحشية.

والزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ ستة ملايين ريال تعويضا لاولياء الدم عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي ، ومليون ريال أغرام و مخاسير التقاضي تسليمها للمدعين أولياء الدم.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على  اعترافات المدان ومحاضر  جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة  .

وكانت النيابة العامة وجهت للمدان  هشام صادق محمد على درهم (25 عاما) تهمة القتل عمدا وعدوانا بطريقة وحشية حي المجني عليهم حليمة قاسم حسن اليمانية ( 85 عاما) والطفل أنس مالك مهدي محمد الجندبي (8 أعوام) وأخيه الياس (7 أعوام) ،بأن قام بضرب كل واحد منهم عدة ضربات قوية في مقتل على رؤسهم وأجزاء متفرقة من أجسامهم مستخدما عصا هراوة و درفة دولاب خشب بقصد القتل واحدث بهم الإصابات المبينة في التقارير الطبية المرفقة التي أدت الى مفارقتهم للحياة . الواحد تلو الآخر.

وتضمن قرار الاتهام شروع المدان بأخذ مال منقول بالإكراه عبارة عن خمسة خواتم ذهب وساعة يد ونزعها من أصابع يد حي المجني عليها حليمة بالقوة والإكراه.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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