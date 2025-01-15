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ملك الأحزان، تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد ياه الليلة - أخبار كلمتك

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ملك الأحزان، تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد ياه الليلة - أخبار كلمتك

ملك الأحزان، تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد ياه الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 07:25 صباحاً - يستعد ملك الأحزان تامر عاشور، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية ياه مساء اليوم الأربعاء على موقع الفيديوهات يوتيوب والذي يتضمن 12 أغنية مختلفة.

 

ألبوم تامر عاشور الجديد ياه 

الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

جدير بالذكر أن تامر عاشور أحيا ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، بمدينة نيويورك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأول بمدينة تورنتو الكندية، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل لافت، مرددين أغانيه المميزة.
 

وكان عاشور قد اختتم عام 2024 بحفل كبير في أحد فنادق الإسكندرية، رفع شعار “كامل العدد”، حيث أُقيم الحفل بنظام الجلوس للمرة الأولى في المدينة الساحلية،قدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل “هيجيلي موجوع” و”كلموها عني”.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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ملك الأحزان، تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد ياه الليلة - أخبار كلمتك

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