الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

48 ساعة تفصل مرموش عن ارتداء قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 11:40 صباحاً - اقترب عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش على أعتاب مانشستر سيتي 

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن صفقة عمر مرموش في طريقها للإتمام، حيث يعتقد مانشستر سيتي أن الصفقة يمكن أن تُحسم في نطاق 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5-10 ملايين يورو كإضافات.

وتابعت أن السيتي يدفع نحو التوصل لاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن يشارك عمر مرموش في مباراة دورتموند يوم الجمعة.

مرموش تمكن من قيادة آنتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:16 - استقالة وزيرة بريطانية للاشتباه بتورطها بقضايا فساد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق