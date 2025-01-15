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مشاهير العرب - «الغالية والحبيبة».. مي كساب تحيي الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الغالية والحبيبة».. مي كساب تحيي الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الغالية والحبيبة».. مي كساب تحيي الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:36 مساءً - أحيت الفنانة مي كساب، الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها بكلمات مؤثرة.

وشاركت مي كساب، صورة تجمعها بوالدتها، عبر خاصية «استوري» صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «الذكري 12 على وفاة أمي الغالية الحبيبة يارب تتهني في الجنة».

مي كساب
مي كساب

وكان مطرب المهرجانات أوكا، أعلن عن تعاونه مع زوجته الفنانة مي كساب في عمل فني جديد.

وشارك أوكا متابعينه، صورة تجمعه بـ زوجته مي كساب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «عمل جديد»، دون الكشف عن أي تفاصيل.

مي كساب و إوكا

آخر أعمال مي كساب و أوكا

وتستعد الفنانة مي كساب، لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تجمعها بزوجها مطرب المهرجانات الشهير أوكا، وعلي لوكا وهي أغنية «احنا أهو»، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا لتجمع الثنائي معا، والأغنية من نوعية الأغاني الشعبية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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