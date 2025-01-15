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مشاهير العرب - تامر حسني يحيي احتفالات عيد الحب في جامعة عين شمس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني يحيي احتفالات عيد الحب في جامعة عين شمس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يحيي احتفالات عيد الحب في جامعة عين شمس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 02:36 مساءً - يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي كبير بجامعة عين شمس ضمن احتفالات عيد الحب في الفترة المقبلة، والتي من المفترض أن يقدم باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشف تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله، قائلا: «جامعة عين شمس و جامعة حلوان، حبايب قلبي إن شاء الله مستنيكم يوم 14 فبراير في يوم الحب، ده أنا ههريكوا حب».

آخر أعمال تامر حسني

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني أغنية «فعلا مبيتنسيش» بالتعاون مع الفنان رامي صبري الذين شهدا من خلالها الكثير من النجاح، حيث تجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 3 مليون مشاهدة.

وأغنية «فعلا مبتنسيش» لـ تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، جيتار أحمد حسين.

وتضمنت كلمات أغنية «فعلا مبتنسيش» الأتي: «فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا، أناني كنت و هو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولا عاب في يوم فيا، فعلاً مابيتنسيش، وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش، وبكابر عامل قادر، وإن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياة، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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