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الرياضة - 12:26 - العراق يتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ويجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - العراق يتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ويجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - العراق يتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ويجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:26 صباحاً - نبه العراق، بصفته رئيسا لمجموعة 77 والصين، إلى التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم، بما في ذلك النزاعات والتغير المناخي والفقر، والديون المتزايدة، لافتا إلى أن "المجموعة" جددت دعوتها لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29، وإجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، مع التركيز على احتياجات الدول النامية.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، عقب تسلم بلاده رئاسة مجموعة 77 والصين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أولويات ولاية رئيس الجمعية للعام 2025.

وأكد ممثل العراق - في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العراقية وأذاعت وكالة الأنباء العراقية (واع) مقتطفات منه اليوم /الثلاثاء/ - "أهمية القضاء على الفقر والجوع، وسد الفجوة الرقمية، واستثمار الفرص المتاحة في عام 2025 لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة من خلال المؤتمرات والمنتديات الدولية المقررة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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