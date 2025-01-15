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الرياضة - 04:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 04:16 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حيث سجل عيار 21 نحو 3765 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4302 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3227 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2510 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 30120 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2677 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3815 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3278 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2563 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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