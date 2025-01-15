الرياضة - 09:41 - بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ 5.2 مليون أسرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:41 صباحاً - قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ 5.2 مليون أسرة، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، كما حددت أماكن صرف الدعم النقدي لـ الفئات المستحقة.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ المواطنين اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وتوجد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، تكون كالآتي: «الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي».

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية، قررت صرف معاشات شهر فبراير 2025 لـ الفئات المستحقة يوم 1 فبراير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير 2025.

وتوجد أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025، كالآتي: «منافذ البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة».