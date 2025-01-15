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تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:00 مساءً - استقر نادي المقاولون على خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة الذئاب أمس على ملعبهم أمام السكة الحديد بنتيجة 1-3 وتفريط الذئاب في صدارة دوري المحترفين.

ويملك المقاولون العرب مجموعة مميزة من اللاعبين نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية في بداية المسابقة وتصدروا الجدول حتى الاسبوع السادس عشر من عمر المسابقة والتى شهدت أمس خسارة الذئاب امام السكة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

 

السكة الحديد يفوز على المقاولون

وحقق السكة الحديد فوزا كبيرا على المقاولون 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين لينال المقاولون الهزيمة الثانية على التوالي ويتوقف رصيده عند 34 نقطة ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 21 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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