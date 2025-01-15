وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:05 مساءً - يصادف اليوم الأربعاء عيد ميلاد المخرج الكوميديان أحمد الجندي نجل الفنان الراحل محمود الجندي، فهو من مواليد 15 يناير 1980، ويعتبر صاحب أجمل البصمات السينمائية والكوميدية فى شاشات السينما والتليفزيون المصرية آخر 10 سنوات.

وقدم أحمد الجندي عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات الكوميدية التي  لاقت قبولا واسعا عند النقاد والجمهور منذ عام 2006 وحتى الآن.

 “كلمتك” تستعرض قائمة بأقوى أعمال قدمها الجندي جعلت من اسمه علامة استثنائية فى صناعة الكوميديا.

أقوى أعمال أحمد الجندي

  • مسلسل سيت كوم بعنوان «أحمد إتجوز منى» لـ إنجي المقدم وأحمد فلوكس،وكان هذا العمل علامة فارقة في العروض التليفزيونية فكان الأول من نوعية سيت كوم.
8b90faac2a.jpg
  • كذلك قدم  «حوش اللي وقع من منك» بطولة بشرى، علا غانم، محمود عبد المغني وأحمد رزق عام 2007.. ولاقى العمل نجاح واسع بشباك التذاكر العربي.
512cb4f06f.jpg
  • كذلك قدم النجم أحمد مكي لأول مرة وأعطاه دور البطولة فى فيلم  «إتش دبور».. فظهر مكى بفضل الجندي الذي منحه بطولة أول عمل سينمائي له، وتلاه أفلام «طير إنت»، و«لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية).
90a62a2050.jpg
77d5947bd1.jpg
4057f6290f.jpg
  • كما قدم المخرج أحمد الجندي الثلاثي الفني “شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد” بشكل متميز عام 2014 من خلال فيلم   الحرب العالمية الثالثة الذي يعتبر علامة خاصة فى كوميديا الفنتازيا.
b5e3536920.jpg
  • وخلال عامي 2017 و2018و2021 قدم سلسلة من الأفلام لاقت صدى شعبي كبير منها:  بنك الحظ  ووقفة رجالة.
76e89f469a.jpg
a147badded.jpg
777.webp
  • والعام الماضي قدم الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد واقتنص الفيلم إجمالي إيرادات ناهز الـ 90 مليون جنية بسينمات مصر فقط.
0e9ed3c0f6.jpg
  • أما فى المسلسلات التليفزيونية فمن أبرز أعماله 7 مواسم من مسلسل الكبير أوي، ومواسم مسلسل موضوع عائلى، ومسلسل نيللي وشريهان
     
     
04c4aba848.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

نورهان تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بنشر صورة لها من طفولتها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق