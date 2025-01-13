تايلور سويفت تكافئ طاقم جولتها الغنائية بـ 100 ألف دولار لكل فرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:15 صباحاً - تايلور سويفت، شارك أحد أفراد طاقم جولة "Eras"، للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، الرسالة المكتوبة بخط اليد التي أرسلتها تايلور سويفت، لجميع أفراد طاقم الجولة.

وكشفت الرسالة عن مكافأة بقيمة ١٠٠ ألف دولار لأفراد جولة، The Eras، وكتبت تايلور في الرسالة قائلة:"شكرًا لك على عملك الرائع خلال جولة The Eras.. مكافأتك المستحقة هي 100000 دولار. حبي، تايلور".

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

في سياق متصل، أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

تايلور سويفت وريهانا وبيونسيه الأبرز، بيبلبورد تعلن أفضل الفنانين في القرن الـ 21 سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

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