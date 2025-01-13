استطلاع رأي لـ«أمهات مصر» حول البكالوريا المصرية: 76% مؤيدون.. والأهم آليات التنفيذ والقبول بالجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:36 صباحاً - أجرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي على صفحة الاتحاد والائتلاف عبر موقع "فيسبوك"، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء وزارة التربية والتعليم حوارا مجتمعيا حول نظام البكالوريا المصرية الجديد "بديل الثانوية العامة".

تضمن استطلاع الرأي الذي شارك فيه عدد كبير من أولياء الأمور من مختلف المراحل التعليمية بمختلف المحافظات: "رأيكم مهم.. أيهما أفضل: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي أم البكالوريا المصرية؟ مع ذكر السبب، وتضمن اختيارين، الأول: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي، والثاني: البكالوريا المصرية بديل الثانوية".

وكشفت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، عن نتيجة استطلاع الرأي، حيث بلغت نسبة الموافقة على المرحلة الثانوية بنظامها الحالي 24% فقط، بينما كانت النسبة العظمي للبكالوريا المصرية بنسبة 76%.

ولفتت النظر إلى أن استطلاع الرأي يهدف لمعرفة آراء أولياء الأمور حول المقترح الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، وكذلك تعليقاتهم ما يتضمنه، مستطردة: "محاولة مننا نساعد في تقريب وتوصيل أصوات أولياء الأمور وملاحظاتهم لمتخذي القرار والوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد".

وتفاعل عشرات أولياء الأمور على صفحة الاتحاد والائتلاف، وقالت ولي أمر: "المهم معرفة نظام القبول بالجامعات قبل الحكم على هذا النظام"، وأضافت ولي أمر أخرى: "مع نظام البكالوريا، لكن بشرط يطبق صح، وضد الحشو اللي في المناهج، وبالنسبة للبرمجة محتاجة مدرسين متخصصين بجد ومعامل كمبيوتر متطورة".

وتابعت ولي أمر أخرى: "إن شاء الله النظام الجديد يكون أحسن، وياريت الخطوة دى كانت اتنفذت من زمان كنا حلينا أزمة الثانوية العامة بضغوطها، أنا بنتي على النظام الحالي بتعاني من الجمع بين ثلاث مواد أصعب من بعض رياضة وكيمياء وفيزياء حرفيا الموضوع صعب جدا".

واستكملت أخرى: "البكالوريا لو اتطبقت كويس اعتقد هتبقى أحسن كتير، في مواد متضافة جديد هل في آلية لشرحها، أصلا البرمجة دي هيشتغلوها على ايه أصلا، أعتقد لازم يبقوا فاهمين هيعملوا ايه".

وذكرت ولي أمر: "نظام البكالوريا جميل جدا، لكن المشكلة إن نظام التحسين هنرجع تانى للفترة اللى الطلبة كانوا بيوصلوا لدرجات خيالية مثل 105% وبالتالى التنسيق يرتفع فى القبول بالكليات، ونجرى على الجامعات الخاصة والأهلية عشان أولادنا يتعلموا، بعد إذنكم الكلام جميل لكن التنفيذ هو المهم، رجاء النظر فى موضوع الجامعات عشان هيكون هو الحد الفاصل إذا كانت البكالوريا أفضل من الثانوية العامة أم لا".